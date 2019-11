Novas estrelas no Guia Michelin para Portugal

Tamanho do texto

Cinco estrelas ascendentes e três cadentes: são as grandes novidades para a restauração portuguesa na cerimónia do Guia Michelin, que celebra em 2020 110 anos, realizada em Sevilha em Espanha.

O restaurante Casa de Chá da Boa Nova, nas mãos do chef Rui Paula, em Leça da Palmeira, passa a ter duas estrelas e há cinco novos estabelecimentos em território português a conquistar a primeira estrela, entre os quais o Fifty Seconds, em Lisboa, conduzido pelo chefe basco Martín Berasategui, que também ganhou outra estrela para o restaurante Ola, em Bilbao. Berasategui lembra que é o chef "com mais estrelas Michelin" em Espanha e diz estar "muito feliz, por ser querido em todo o mundo".

O único restaurante ibérico a receber três estrelas no Guia Michelin 2020 é o Cenador de Amóz, conduzido pelo chef Jesús Sánchez, na região espanhola da Cantábria. A Portugal chegaram também notícias amargas, com três restaurantes a perderam as respetivas estrelas.