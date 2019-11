Confrontos violentos em Bagdade fazem quatro mortos

Forças de segurança iraquianas mataram quatro manifestantes ferindo 61outros na sexta-feira após confrontos violentos nas imediações de uma ponte estratégica na capital, Bagdade.

A ponte efetua a ligação entre Bagdade e o porto próximo a Bassorá.

Duas das vítimas morreram em resultado de disparos e as duas outras foram atingidas por granadas de gás lacrimogéneo.

Os confrontos coincidiram com o alerta lançado pelo principal clérigo do país segundo o qual a violência apenas terminariam com reformas rápidas do sistema eleitoral.

Desde o início das tensões em outubro que pelo menos 330 pessoas perderam a vida em resultado de protestos.

Tratam-se das maiores manifestações no país desde a queda do regime de Saddam Hussein em 2003.