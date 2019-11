Flamengo em Lima para fazer história

Tamanho do texto

Jorge Jesus caminha para um lugar na história do futebol brasileiro. Em menos de seis meses já fez o suficiente para receber o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, a cerimónia terá lugar na próxima segunda-feira. Dentro das quatro linhas está à beira de conquistar o primeiro Brasileirão do Flamengo em dez anos e este sábado o objetivo é a primeira Copa Libertadores para o clube desde 1981.

No River Plate, Marcelo Gallardo tenta levar a equipa à conquista da terceira Libertadores em cinco anos e do sétimo título continental desde que assumiu o comando da equipa argentina em 2014.

O jogo terá lugar este sábado no Estádio Monumental de Lima, na primeira vez que a final da competição é discutida num jogo único.