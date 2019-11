Incêndio destrói hotel Claremont no Reino Unido

Um incêndio, de grandes proporções, deflagrou esta sexta-feira no emblemático hotel Claremont, localizado na cidade britânica de Eastbourne.

As chamas devoraram vários andares do hotel, mas as equipas de bombeiros que se deslocaram ao terreno conseguiram controlar o fogo que destruiu a fachada frontal do edifício.

Não há registo de feridos. Os funcionários e hóspedes foram rapidamente transferidos para local seguro. Desconhece-se, pelo menos para já, o que provocou o incêndio mas há suspeitas de que possa ter começado no sótão do edifício de frente para o mar.