Corbyn promete ser neutro num futuro referendo Brexit

"Neutral"... A posição do lider da oposição britânica caso exista um novo referendo sobre o Brexit. Jeremy Corbyn disse-o no programa 'BBC Question time Leaders' Special' esta sexta-feira à noite.

"Vou adotar, como primeiro ministro, se o for na altura, uma posição neutra para que eu possa avançar de uma forma credível com os resultados e permitir a unidade do nosso país e das nossas comunidades em vez de perpetuar um debate sobre a União Europeia e o Brexit", declarou o líder trabalhista, Jeremy Corbyn.

Boris Johnson, por seu lado, insistiu na necessidade de se avança com o Brexit para evitar o que chamou de "corrosão da confiança nos políticos".

"E vocês sabem o que vou dizer... Até conseguirmos (audiência reage)... é verdade, acontece que é verdade... Até termos o Brexit concluído, neste momento paira sobres nós um parlamento paralisado e temos que voltar ao ponto da confiança. No meu ponto de vista, temos, neste momento, a grande corrosão da confiança na política, disse Boris Johnson

A ministra escocesa, Nicola Sturgeon, diz estar preparada para fazer um acordo com o "Labour" se Jeremy Corbin prometer acabar com a austeridade e avançar com um novo referendo sobre a independência escocesa.

A líder liberal, Jo Swinson, dedicou-se a explicar a coligação com os conservadores entre 2010 e 2015.