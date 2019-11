Mike Pence faz visita surpresa ao Iraque

Mike Pence faz visita relâmpago a um Iraque a ferro e fogo, e reafirma o apoio de Washington aos curdos.

As questões de segurança fizeram com que fosse uma visita surpresa. O vice-presidente americano, Mike Pence, esteve no Iraque, este sábado.

Passou por Erbil, a capital do Curdistão iraquiano, para garantir que o apoio de Washington não terminou. Isto depois da chuva de críticas à retirada das forças americanas do norte da Síria, no que muitos viram como uma traição aos curdos, até então aliados no terreno.

Pence declarou que "os Estados Unidos querem continuar a dar apoio ao Iraque para garantir as necessidades das populações, assim como segurança e prosperidade duradouras".

Mike Pence em Al-Asad

Palavras que surgem numa altura em que o país se debate com uma vasta contestação popular contra a corrupção da classe política que os Estados Unidos ajudaram a instalar no poder em 2003. Recorde-se que contam-se mais de 300 mortos desde que as manifestações começaram, há pouco mais de um mês.

Pence deslocou-se igualmente à base de Al-Asad, junto a Bagdad. Aí serviu, ao lado da mulher, uma refeição de antecipação do Dia de Ação de Graças, para dar ânimo aos soldados americanos.