Glaciar monte perdido encolhe um metro por ano

É o glaciar monte perdido, o maior dos Pirenéus, encontra-se em Espanha e está a encolher pelo menos um metro por ano, de acordo com o Instituto Ecológico dos Pirenéus.

"Há cinco anos inserimos estas varas até 10 metros, verticalmente, por isso agora estamos a dez metros abaixo do que estávamos", diz Ignacio Lopez Moreno, do instituto.

De acordo com Lopez Moreno, a este ritmo é bastante provável que em 20 anos desapareça o glaciar, no terceiro pico mais alto dos Pirenéus

"Muito provavelmente, este glaciar vai já ser uma forma residual de gelo, protegida na parte superior, onde está mais protegida da radiação. Vai ter uma grande acumulação de neve no topo mas vai ser difícil de dizer que é um glaciar. Isto é o futuro de quase todos os glaciares que restam nos Pirenéus", acrescenta.

De acordo com um estudo conduzido pelo ministério do Ambiente Espanhol, 90 por cento do gelo dos Pirenéus desapareceu por causa do aquecimento global.