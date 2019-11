Irão promete punir "instigadores" da contestação

O Irão promete punir os "mercenários" que considera ser os instigadores da vaga de contestação e violência que agitou o país, na sequência do forte aumento dos preços dos combustíveis.

A designação "mercenários" foi usada pelo general Ali Fadavi, líder da Guarda da Revolução Iraniana, para definir 180 pessoas "identificadas e detidas", acusadas de "liderar os recentes motins". O responsável militar afirmou que os detidos confessaram agir ao serviços dos Estados Unidos e da Organização dos Mujahidin do Povo Iraniano, movimento da oposição no exílio, responsável por vários atentados no Irão na década de 80 e classificado como "seita terrorista" por Teerão.

Segundo a ONU, houve "mais de mil" detidos durante a vaga de contestação que, de acordo com a Amnistia Internacional, se saldou em mais de 100 mortes.

Os Estados Unidos apelaram ao Facebook, ao Twitter e ao Instagram para bloquearem as contas do regime iraniano, até que as autoridades restabeleçam a internet no país.