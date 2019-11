Klaus Iohannis mantém-se na presidência da Roménia

Tamanho do texto

Segunda volta das presidenciais na Roménia dá vitória clara ao atual presidente e deixa o Partido Social Democrata cada vez mais fragilizado.

A Roménia decidiu manter o mesmo presidente. Klaus Iohannis conquistou a segunda volta das eleições presidenciais deste domingo, com números que foram inequívocos.

Segundo as projeções iniciais, terá ficado bem acima dos 60%, impondo assim uma derrota de monta à opositora do Partido Social Democrata.

Viorica Dancila

A vocação pró-europeia do liberal Iohannis ficou bem patente no seu discurso. "Os romenos escolheram a Roménia moderna, a Roménia europeia, a Roménia normal", afirmou.

Do lado de Viorica Dancila, as coisas não correram, de facto, pelo melhor. A vitória esmagadora de Iohannis fragiliza a posição do Partido Social Democrata, que lidera, e contra o qual o presidente trava uma luta sem tréguas.

O governo que Dancila dirigia foi desmantelado pelo presidente, no início de novembro, após uma vaga de turbulentas manifestações contra uma controversa reforma da Justiça, acusada de facilitar a corrupção e os abusos de poder.