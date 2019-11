Mau tempo provoca quatro mortos no sudeste de França

Tamanho do texto

As terras dos departamentos de Var e Alpes Marítimos, no sudeste de França, quase desapareceram com as enormes inundações que assolaram a região.

O mau tempo que se instalou desde sexta-feira causou já a morte a quatro pessoas.

As chuvas fortes levaram à subida do caudal de diversos rios, que galgaram as margens e inundaram inúmeras casas, levando árvores, barcos e carros à sua passagem.

Apesar dos elevados estragos causados, o mau tempo começa a aliviar e as autoridades locais já reduziram o alerta para o nível laranja neste domingo.

Cerca de 1.600 bombeiros foram mobilizados para responder às centenas de pedidos de ajuda das populações dos departamentos dos Alpes Marítimos e do Var.

Itália em apuros

Um cenário não muito diferente daquele foi também vivido no noroeste de Itália no mesmo período, em particular nas regiões de Liguria e Piemonte.

As autoridades registam a existência de dois desaparecidos e mantém grande parte do norte do país em alerta para o risco de inundações.

Savona foi um dos locais mais afetados, onde, em apenas 24 horas, a água atingiu 60 centímetros de altura na cidade, obrigando à retirada de mais de duas dezenas de pessoas, e parte de um viaduto de uma autoestrada colapsou mesmo, mas, ao que tudo indica, sem provocar a queda de viaturas.

Já em Turim, a maratona teve mesmo de ser cancelada devido ao mau tempo. Toda a região foi ainda afetada por perturbações na circulação rodoviária e ferroviária.