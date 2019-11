Cidade Maravilhosa tem um novo cidadão honorário

Chegar, ver e vencer. Jorge Jesus chegou há menos de seis meses ao Flamengo e já se tornou uma referência no futebol brasileiro. No entanto a sua popularidade ultrapassa as fronteiras do desporto-rei e esta segunda-feira, foi distinguido como cidadão honorário do Rio de Janeiro.

O treinador foi homenageado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e durante a cerimónia, o fervoroso apoio a Jorge Jesus rapidamente saltou das bancadas para a Câmara dos Vereadores.

O sucesso de Jorge Jesus foi construído dentro das quatro linhas. Sob o comando do treinador português, o Flamengo festejou a primeira vitória em dez anos no Brasileirão, uma missão que muitos consideravam impossível quando chegou a oito pontos do primeiro lugar.

Mas a grande conquista foi a Copa Libertadores, repetindo o triunfo do Flamengo de 1981, sob a batuta do lendário Zico. Segue-se agora o Campeonato do Mundo de Clubes.