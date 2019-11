A propósito da vitória da oposição nas eleições distritais de Hong Kong, conversamos com João Francisco Pinto, responsável pela secção de língua portuguesa da Televisão de Macau. Ainda neste jornal, falamos sobre as presidenciais na Guiné-Bissau, assinalamos o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres e falamos do "fenómeno" Jorge Jesus no Brasil.