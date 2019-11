Lombardia à espera da decisão sobre o Brexit

A incerteza sobre o futuro do Reino Unido faz eco fora das fronteiras britânicas. Leu Locati é uma empresa italiana da Lombardia. Fica em Milão, a capital financeira do país e da região mais industrial de Itália.

O presidente e diretor criativo desta fábrica de marroquinaria de alta qualidade mostra-nos a produção. Explica que todos os processos são feitos neste edifício desde 1943, data em que foi criada a marca "100% feito em Itália". Exportam para todo o mundo e entre os mais distintos clientes está a familia real inglesa. A Rainha Isabel segunda tem acessórios em pele desenhados por Paolo Amato; fabricados nas bancadas que a Euronews pode visitar. A empresa sente o peso do brexit na carteira de encomendas.

Paolo Amato, diz que "desde que marcaram as eleições que as encomendas voltaram a crescer um pouco. Os compradores estão a armazenar material, precavendo-se para uma subida das taxas de importação e exportação que podem ser introduzidas."

95% do tecido industrial italiano é constituído por pequenas e médias empresas. Promos Italia é a agência governamental para a internacionalização das empresas italianas. Os responsáveis encontram no atual cenário de incerteza uma oportunidade de investimento.

"Para Itália, a Alemanha e a França são os principais parceiros", diz Federico Bega, Diretor Estratégico da Promos Itália, acrescentando que não existe "o mesmo posicionamento estratégico face ao Reino Unido" e que por isso "um evento histórico desta natureza, que altera o equilíbrio político e económico, pode paradoxalmente representar uma oportunidade par a as empresas italianas.

Apesar do otimismo da agência italiana, as empresas preferem esperar pare ver o resultado das eleições no Reino Unido antes de tomar decisões de investimento no mercado britânico.