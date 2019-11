Chefe de gabinete do primeiro-ministro demite-se

O chefe de gabinete do primeiro-ministro de Malta demitiu-se, em plena crise política criada pelas investigações ao assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia. Keith Schembri foi ouvido esta terça-feira pela polícia, depois de ter sido citado pelo empresário Yorgen Fenech, suspeito de ter ordenado o homicídio.

Já o primeiro-ministro Joseph Muscat afirmou que não se demite enquanto não for estabelecido "qualquer tipo de relação" entre ele e o crime. Muscat pediu e obteve esta-segunda feira um voto de confiança dos deputados trabalhistas, na sequência do qual sublinhou que as suas "ações e decisões [...] terão como objetivo garantir a manutenção da estabilidade" no país.

Antes da morte, a jornalista investigava relações da classe política maltesa, incluíndo o chefe do governo e a esposa, com os Papéis do Panamá e outros casos de corrupção.

A repórter de investigação de 53 anos foi assassinada a 16 de outubro de 2017, com uma bomba colocada na viatura junto à sua casa em La Valeta, oito meses depois de escrever sobre as ligações entre políticos malteses e uma misteriosa companhia sediada no Dubai, que mais tarde se descobriu pertencer a Fenech. O empresário foi detido na semana passada.