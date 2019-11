Desporto russo ameaçado pelo doping

Tamanho do texto

A Rússia corre o risco de ficar fora das próximas grandes competições desportivas internacionais e o culpado é o suspeito do costume: o doping. Um Comité Independente da Agência Mundial Antidopagem recomendou o afastamento da Rússia durante um período de quatro anos, assim como a proibição de organizar torneios internacionais, o que põe em causa os jogos do Campeonato da Europa de futebol do próximo verão previstos para São Petersburgo.

Em causa estão inconsistências na informação encontrada no laboratório de Moscovo da Agência Russa Antidopagem, organismo que até defende as recomendações do comité independente. O caso será decidido na reunião da Agência Mundial Antidopagem, dia nove de dezembro em Paris.

Caso a recomendação seja seguida, a Rússia volta a ficar fora dos Jogos Olímpicos e os seus atletas terão de competir sob bandeira neutra no próximo verão em Tóquio.