Porta dos Fundos vence Emmy Internacional para melhor comédia

O especial de Natal da Porta dos Fundos venceu o Emmy Internacional para a melhor comédia. A cerimónia que distingue os melhores programas televisivos produzidos fora dos Estados Unidos teve lugar esta segunda-feira, em Nova Iorque, e premiou as produções brasileiras com duas estatuetas.

Além da Porta dos Fundos, também a equipa responsável pela série Hack the City levou uma estatueta para casa, o Emmy Internacional para melhor série de curta duração.

O Emmy Internacional para o melhor documentário foi arrebatado pela produção holandesa "Bellingcat: A verdade num mundo pós-verdade", que explora o jornalismo de investigação numa época dominada pelas notícias falsas.

A melhor série dramática veio do Reino Unido e dá pelo nome de McMafia. Trata-se de uma série inspirada num livro com o mesmo nome e que se debruça sobre o submundo do crime organizado.