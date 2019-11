Jorge Jesus sobe às nuvens em pleno Maracanã

Foi num grande ambiente de festa e comunhão que os adeptos do Flamengo receberam quarta-feira a equipa no Maracanã para o primeiro jogo em casa após a conquista do sétimo título brasileiro da história.

Depois de conduzir a equipa a uma inédita "dobradinha" com o triunfo de sábado na Libertadores, o "maestro" Jorge Jesus também orientou as cantorias da "torcida" nas bancadas.

O treinador português voltou a revelar-se o cérebro, como ele tanto gosta de dizer, de conquistas no futebol e após mais um triunfo, este por 4-1, diante do Ceará, os jogadores não esqueceram o contributo deste imigrante europeu.

À sua maneira, Jesus subiu às nuvens.

"Esta equipa, este grupo, vai ficar na história do Flamengo. Não tenho dúvidas. Para sempre. Quando estiver no céu, eles ainda vão falar do Jesus", perspetivou o treinador, em conferência de imprensa.

Questionado sobre o futuro, Jorge Jesus assumiu-se "muito feliz no Flamengo" e disse ter "ainda mais 20 dias para preparar a equipa" para o Mundial de Clubes, a realizar no Qatar. Mas não escondeu uma ambição antiga.

"Se já ganhaste uma Libertadores e um dos campeonatos mais importantes da América do Sul, que é que se pode querer? Acima disto, só a Liga dos Campeões e pouco mais", apontou.

Ainda com o futuro de Jesus em aberto e a três jornadas do fim do "Brasileirão", foi pelas mãos do ex-FC Porto Diego e dos restantes capitães de equipa que o Flamengo recebeu a sétima Taça de Campeão brasileiro da história.