Ataque de Londres: "não vamos permitir que nos estrague o Natal" diz "Mayor"

"Como o primeiro-ministro disse, e com razão, temos de ver se estamos a aplicar as sentenças correctas, sentenças longas o suficiente para os criminosos mais violentos e a garantir que a polícia e nossas agências têm os poderes necessários. Analisaremos isso rapidamente e tomaremos as medidas necessárias, para garantir que fazemos tudo o que pudermos para manter as pessoas seguras".