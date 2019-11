Polícia detém suspeito de esfaqueamento de Haia

A polícia holandesa deteve, este sábado, um homem de 35 anos suspeito de ter esfaqueado três menores, na noite de sexta-feira, numa rua do centro da cidade de Haia.

De acordo com as autoridades, o homem não tem "local fixo de residência" e foi levado para a esquadra para interrogatório.

O ataque ocorreu no início da noite de sexta-feira numa rua de muito comércio, particularmente movimentada devido à "Black Friday".

Três pessoas foram feridas com uma arma branca. Duas jovens de 15 anos e um rapaz de 13 foram levados para o hospital. Horas depois tiveram alta médica.

A zona esteve vedada durante várias horas enquanto a polícia procurava por pistas e questionava as testemunhas.

São ainda desconhecidas as motivações do ataque. De acordo com as autoridades holandesas, todos os cenários estão ainda em cima da mesa.