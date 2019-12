Bomba da II Guerra Mundial leva à evacuação de centro de Turim

Tamanho do texto

O centro histórico de Turim, Itália, aguardou, de ruas desertas, pela remoção de uma bomba.

Cerca de 10 mil pessoas foram retiradas do local, para que as autoridades pudessem desarmar o engenho explosivo que remonta à Segunda Grande Guerra Nas zonas circundantes, 50 mil pessoas foram aconselhadas a sair da cidade, ou a permanecer em casa.

A bomba, de origem inglesa, foi lançada pelas tropas aliadas há mais de 70 anos e contém 65 quilos de dinamite.

A desativação obrigou ao encerramento do espaço aéreo de Turim e à interrupção do tráfego de comboios na estação Porta Nuova.

De acordo com as autoridades, a detonação do engenho será feita numa pedreira desativada.