Boris Johnson quer rever condições da liberdade condicional

O primeiro-ministro britânico decidiu rever os procedimentos relativos à liberdade condicional, depois do mais recente ataque em Londres, e de se saber que o atacante esteve preso e cumpriu metade da pena. Boris Johnson diz que 74 pessoas, condenadas por delitos terroristas e libertadas antes do fim da pena.

"Acho ridículo, repulsivo que indivíduos tão perigosos quanto este homem possam sair após apenas oito anos e é por isso que vamos mudar a lei", adiantou o chefe do executivo britânico em entrevista ao canal de televisão BBC.

A poucos dias das Legislativas antecipadas Boris Johnson é acusado, por alguns, de tirar proveito político com a tragédia. Já o líder do partido Trabalhista critica as décadas de austeridade no país, e os cortes no setor público:

"Não há pessoal suficiente devido a problemas no recrutamento, a equipa está a supervisionar mais casos do que deveria, o que representa, novamente, um sério risco à nossa segurança. Não se pode manter as pessoas seguras a baixo custo", afirmou, num comício, Jeremy Corbyn.

Usman Khan, conseguiu esfaquear cinco pessoas, à luz do dia em plena capital britânica. Foram populares que acabaram por travá-lo. A polícia chegaria muito depois. Khan acabou abatido por se pensar que trazia vestido um colete com explosivos.