Ursula Von der Leyen inicia funções como Presidente da Comissão Europeia no dia do décimo aniversário da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu Charles Michel, o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, juntaram-se para uma fotografia de família, em Bruxelas.

Um continente de paz com direitos e liberdades. Um mercado único com oportunidades económicas sem precedentes. É nosso dever preservar este tesouro. Mas a Europa não é apenas o tesouro que herdamos. A Europa é uma promessa. A Europa é o futuro. Ursula Von der Leyen Presidente da Comissão Europeia

O novo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também iniciou funções e elogiou a atualidade do Tratado de Lisboa.

A nossa luta é especialmente oportuna, a nossa luta conjunta contra as alterações climáticas. O tratado de Lisboa deu à UE uma nova personalidade jurídica, permitindo-nos assinar acordos internacionais fundamentais, como o Acordo de Paris. O tratado também deu uma nova face à democracia, reforçando a transparência e abrindo as portas à legislação de Bruxelas. Charles Michel Presidente do Conselho Europeu

Uma curta cerimónia, na Casa da História Europeia, assinalou a entrada em funções do novo executivo comunitário. Ursula Von der Leyen disse ainda que: "não poderia haver melhor dia para começar a trabalhar do que este aniversário" do Tratado de Lisboa.