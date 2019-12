Tiroteio à luz do dia no México

Pelo menos 14 pessoas morreram, este sábado, num tiroteio em plena luz do dia na cidade mexicana de Villa Union, no estado de Coahuila.

Segundo as informações divulgadas pelo governador deste estado do norte do México, próximo da fronteira com os Estados Unidos, o tiroteio entre polícia e alegados traficantes fortemente armados começou por volta do meio-dia e demorou cerca de uma hora.

Já durante a madrugada outros sete atiradores foram mortos pela polícia.

As autoridades acreditam que o ataque foi organizado pelo Cartel do Noroeste.

Há quatro polícias entre os mortos e vários trabalhadores municipais desaparecidos.

Este episódio de extrema violência acontece dias depois do presidente Donald Trump dizer que pretende declarar os cartéis de droga do México "organizações terroristas".