Guterres pede "ambição e urgência" aos líderes mundiais

Tamanho do texto

Pedro Sánchez e António Guterres abriram a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP25).

O secretário-geral das Nações Unidas pediu aos representantes dos cerca de 200 países presentes no encontro mais “ambição e urgência” na luta contra as alterações climáticas.

António Guterres diz que agora é tempo de fazer escolhas.

"No final da próxima década, estaremos em um de dois caminhos. Um é o da rendição onde vamos chegar, como sonâmbulos, ao ponto de não retorno. A outra opção é o caminho da esperança, um caminho de resolução, de soluções sustentáveis, um caminho onde mais combustíveis fósseis permanecem onde deveriam estar, no solo. Uma opção em que estaremos a caminho da neutralidade do carbono até 2050".

A abertura da COP25 fica também marcada pelas declarações da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Nancy Pelosi reafirmou o apoio ao Acordo de Paris.

“Estamos aqui para dizer a todos, em nome da Câmara dos Representantes no Congresso dos Estados Unidos”: continuamos envolvidos".

Mensagem forte de Pelosi um mês depois da administração Trump notificar formalmente as Nações Unidas sobre a saída do acordo internacional de combate às alterações climáticas.