Protestos em Madrid no início da COP25

No mesmo dia em que representantes dos governos do mundo inteiro iniciam a COP 25 em Madrid, centenas de pessoas marcharam nas ruas da capital espanhola exigindo ação política no combate às mudanças climáticas.

Vieram também de todo o mundo para o protesto "Extinção- Rebelião".

Esta jovem afirma: "Estamos aqui em Madrid porque os líderes multinacionais vão tomar decisões sobre o nosso futuro. Juntámo-nos aqui, vindos de mais de 20 países no protesto Extinção-Rebelião, por verdadeiras soluções. Damos aos líderes um ultimato e pedimos que digam a verdade e encontrem soluções reais".

Uma menina de oito anos, vinda da Índia, exclama: "Eu preciso de ler os meus livros, preciso de brincar, preciso de estudar, mas os líderes arruinaram a vivência da nossa infância e o nosso belo futuro e é por isso que estou aqui e peço ao primeiro-ministro da Índia, o senhor Narendra Modi e aos nossos deputados que legislem sobre as medidas contra as mudanças climáticas, para que as leis entrem em funcionamento o mais depressa possível".

Também o secretário-geral da ONU pede aos líderes mundiais que adotem regras para o cumprimento das metas do Acordo de Paris. António Guterres afirmou que "a Humanidade tem estado em guerra com o Planeta e que ele agora começa a cobrar".