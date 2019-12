Tamanho do texto

A cimeira da Nato começou esta segunda-feira com tensão. Donald Trump considerou uma falta de respeito o facto de Emmanuel Macron ter dito que a NATO está em "morte cerebral". A cimeira dos 70 anos da Aliança Atlântica é um dos principais destaques do Euronews Noite, a par da chegada de Greta Thunberg a Lisboa, a ameaça de guerra comercial entre os EUA e França e o facto de Carissa Moore se ter sagrado tetracampeã do mundo de surf. Jornal apresentado por Michel Santos.