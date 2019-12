Campeonato do Mundo de Teqball em Budapeste

Tamanho do texto

A capital húngara encheu-se de adeptos de Teqball para acompanhar, a par e passo, o arranque da 3ª edição do Campeonato do Mundo da modalidade, que começou esta sexta-feira.

Participam mais de 150 atletas que praticam o novo desporto, a meio caminho entre o ténis de mesa e o futebol.

Oriundos de dezenas de países, todos têm a ambição da começar a fazer parte das primeiras páginas da história da modalidade, que conta com um embaixador de peso: a glória do futebol brasileiro Ronaldinho.

Em entrevista à Euronews, disse que os aspirantes a futebolistas podem aprender muito com este desporto: "A grande ajuda que o Teqball pode dar a alguém que está a começar no futebol é com a técnica."

O Campeonato do Mundo, inclusivo, também conta com duelos femininos.

A Federação Internacional espera que a modalidade entre para o programa olímpico em 2028.