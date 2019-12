Festa das Luzes ofuscada por greves em vários setores

É hora de grande movimento num restaurante da cidade francesa de Lyon. Mas esta não é a primeira Festa das Luzes para Maxime Pignard, ele dirige o espaço há 7 anos. Ainda assim, a pressão é maior, esta noite. Terá a greve em França um impacto, este ano? Desde os ataques terroristas, em 2015, que o negócio sofreu altos e baixos durante a grande festa da cidade de Lyon:

"Geralmente é como uma semana e meia de grande atividade em apenas quatro dias. Servíamos mais de 700 pessoas no sábado, mas não foi esse o caso no ano passado, por isso veremos este ano", refere Maxime Pignard, empresário na área da restauração.

Uma hora mais tarde qual é o veredicto?

"Estávamos preocupados com a greve, mas pelo menos foi um bom começo", desabafa o proprietário.

"A Festa das Luzes atraiu quase 2 milhões de visitantes no ano passado, incluindo 100 mil estrangeiros: de Itália, Suíça, Espanha, mas também da Alemanha e do Reino Unido. Mas o pontapé de saída coincide com a greve contra a reforma no sistema de pensões. Esta quinta-feira, cerca de 90% dos comboios foram cancelados e o mesmo aconteceu esta sexta-feira, com mais e mais riscos de cancelamentos em restaurantes e hotéis", adianta o enviado da euronews ao evento, Guillaume Petit.

Há poucos dias um hotel de quatro estrelas, no centro da cidade, tinha os 53 quartos reservados. Mas a deceção foi chegando com o passar do tempo e com os cancelamentos a sucederem-se:

"O dia de hoje é, particularmente, invulgar e não corresponde em nada à Festa das Luzes. Costumamos ter uma ocupação de 100 por cento e estamos entre os 60 e os 70%", explica um gerente de hotel, Valentin Pascual.

Outros tiveram mais sorte. Christine está a preparar o seu apartamento para receber os hóspedes. Eles encontraram alternativas ao comboio para chegar a Lyon. Os apartamentos no centro da cidade são muito procurados e os preços aumentam nesta época:

"Alugo o apartamento há 3 anos e para a Festa das Luzes com nove meses de antecedência", explica Christine Clement, proprietária de alojamento local.

A Festa das Luzes, este espetáculo encantador, é a época alta em Lyon, ainda que este ano a expectativa seja maior, devido às greves por tempo indeterminado em território francês.