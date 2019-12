Após troca de presos Irão anuncia novo passo em direção ao nuclear

Tamanho do texto

Já chegaram a casa os prisioneiros trocados entre o Irão e os EUA. Para o presidente norte-americano as intensas negociações, mediadas pela Suíça, foram justas e uma demonstração de que é possível negociar.

Xiyue Wang, cidadão dos EUA tinha sido preso pelo Irão, há três anos, e acusado de espionagem. Donald Trump congratula-se com o feito e diz-se muito feliz por ter este refém de volta. "Toda a comunidade da Universidade de Princetown está muito emocionada. Trocámos um refém pelo outro e, na verdade, acho que foi uma grande coisa para o Irão, mostra que podemos fazer algo juntos", afirmou o presidente dos EUA.

A Teerão chegou o cientista Massoud Soleimani que tinha sido detido pelas autoridades dos EUA sob a acusação de ter violado as sanções comerciais ao tentar levar material biológico para o Irão.

Uma lufada de ar fresco nas muito tensas relações entre os dois países. Desde que Trump assumiu a presidência saiu do acordo Nuclear iraniano e aumentou as sanções ao país. Mas que pode ser apenas uma gota de água no oceano já que o Irão anunciou, este sábado, que irá apresentar uma nova geração de centrífugas de enriquecimento de urânio, de fabrico iraniano, brevemente.