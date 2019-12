"Líderes mundiais estão a trair-nos" afirma Greta Thunberg em Madrid

Meio milhão de pessoas, segundo a organização, e quinze mil de acordo com a polícia, participaram na sexta-feira na grande marcha pelo clima na capital espanhola, Madrid.

A marcha contou com a participação de inúmeros movimentos de defesa do meio-ambiente.

No centro das atenções está Greta Thunberg, a jovem sueca de 16 anos que lançou o movimento "Sexta-feiras pelo Futuro".

"Os líderes mundiais estão a trair-nos, e nós não vamos deixar que isso continue, não vamos deixar que eles continuem. Dizemos "já basta!". As coisas vão mudar, quer queiram, quer não", afirmou Greta Thunberg durante a manifestação.

A Marcha pelo Clima coincide com o encontro COP25 das Nações Unidas que deverá lançar as bases dos compromissos climáticos dos países com objetivos mais ambiciosos na luta contra as alterações climáticas.

Este sábado tem igualmente início a contra-cimeira, evento que reúne inúmeras organizações ambientais que denunciam a "hipocrisia dos governos" em termos de políticas climáticas.