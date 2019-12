Coreia do Norte anuncia novo teste nuclear

A Coreia do Norte anunciou a realização de um teste nuclear "muito importante" na base de Soahe, na costa ocidental do país; a base que, segundo os Estados Unidos, Pyongyang prometeu encerrar. O anúncio foi feito pela agência nacional de informação, KCNA.

Este domingo, na inauguração de um complexo turístico nas montanhas de YangdoK, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong Un não fez qualquer comentário sobre a suposta realização de um importante teste nuclear no sábado à tarde.

Quem não hesitou em comentar a informação foi Donald Trump: "Ficaria surpreendido se a Coreia do Norte agisse de forma hostil. Tenho uma relação muito boa com Kim Jong Un. Acho que ambos queremos que continue assim. Ele sabe que tenho uma eleição próxima. Acho que não quer interferir nisso. Mas teremos que ver". (...) "A relação é muito boa. Mas, sabe, há uma certa hostilidade. Não há dúvidas sobre isso. Não sei se a relação dele com a Coreia do Sul é muito boa. Vamos ver".

O anúncio, sem precisar o tipo de arma que foi testada, é algo misterioso, num momento em que as negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte marcam passo.

Os media norte-coreanos oficiais que dizem este teste nuclear " terá um efeito importante na mudança de posição estratégica do país", num futuro próximo.

As tensões entre Pyongyang e Washington aumentaram antes mesmo do final do prazo de um ano dado pela Coreia do Norte aos Estados Unidos para o alívio das sanções punitivas.