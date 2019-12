Incêndios na Austrália: Camberra envolta em fumo

O combate contra as chamas continua na Austrália, três meses depois do início dos incêndios mais violentos que o país tem conhecido.

A capital, Camberra, acordou este domingo envolta numa nuvem de fumo proveniente dos fogos que lavram na Nova Gales do Sul.

Com a meteorologia a anunciar a degração das condições climáticas nos próximos dias, bombeiros e populações tentam preparar-se como podem:

O comandante Glen Howe afirma: "De acordo com as previsões, acreditamos que o tempo se deteriore na terça-feira, por isso vamos tentar fazer o melhor com as condições que temos hoje, para nos preparmos para alguns reacendimentos e prepararmos as casas para o que possa acontecer".

Na região estão ativos cerca de 140 incêndios, com destaque para um, gigantesco, que arde numa área de 250 mil hectares, a menos de uma hora de autoesrada de Sidney, a maior cidade da Austrália.

Os incêndios, comuns na Austrália nesta época do ano, estão a ser particularmente violentos e devastadores este ano devido à seca prolongada no país. Os cientistas dizem que são também consequências do aquecimento climático.