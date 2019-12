COP25: ativistas aumentam pressões

Tamanho do texto

Enquanto as atenções do mundo se concentram na cimeira COP25 a decorrer em Madrid, domingo foi dia de protestos e ações em prol do clima, tanto na capital espanhola como em outras capitais europeias.

Ativistas do movimento Extinction Rebellion desfilaram no centro de Madrid exibindo uma réplica de um esqueleto de uma baleia, exigindo mais proteção para os oceanos.

Em Bruxelas, milhares formaram uma corrente humana em torno do parlamento federal e do palácio real.

"Estou com o grupo "avós para o clima" e desde há um ano que apoiamos os jovens que se manifestam nas ruas em prol do meio-ambiente. Muitos riram-se deles e não os levavam a sério, mas nós levámos. Desde o início que os apoiamos e continuamos", afirma Marleen de Vry, ativista climática.

No Reino Unido, ativistas bloquearam várias vias de acesso ao aeroporto de Heathrow. Os ativistas contestam planos para a construção de uma nova pista de aterragem que, dizem, vai aumentar a poluição atmosférica e sonora.

Entretanto, na capital francesa, ativistas empunharam imagens invertidas do presidente francês, reclamando mais ação do governo para recuperar o atraso do país na implementação de energias renováveis.

A cimeira do clima prolonga-se por mais uma semana até ao dia 19.