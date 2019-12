Ataque no Níger mata dezenas de soldados

Pelo menos 71 soldados nigerinos morreram num ataque a uma base militar no Níger, na fronteira com o Mali. O ataque já levou o presidente francês, Emmanuel Macron, a adiar a cimeira com os homólogos do G5 do Sahel, com início marcado para segunda-feira.

De acordo com o exército do Níger, há também 12 soldados feridos.

Em comunicado, o Ministério da Defesa do país africano revelou que o ataque durou três horas e foi "de uma rara violência que juntou fogo de artilharia e bombistas suicidas".

O ataque ainda não foi reivindicado. Vários grupos armados, como o auto denominado Estado islâmico e o Boko Haram atuam na região.