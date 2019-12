Avião chileno desaparecido encontrado

Foi encontrado o avião Hércules C-130 do Chile desaparecido na segunda-feira com 38 pessoas a bordo. As autoridades chilenas confirmaram que as buscas deram resultado e que, além de descobrirem os principais destroços da aeronave, resgataram restos de mortais de uma das vítimas.

As buscas estavam a ser feitas por mar e terra na passagem de Drake, conhecida por ter uma das piores condições meteorológicas marítimas do mundo.

O avião militar fazia a ligação entre Punta Arenas, no Chile, e a base Presidente Eduardo Frei na Antártica. Despenhou-se a cerca de 500 quilómetros do destino, 70 minutos depois de ter descolado.

As famílias dos passageiros viajaram para Punta Arenas para seguir de perto as operações de busca e resgate em que participam duas dezenas de barcos e aviões, incluindo da Argentina, do Uruguai e do Brasil.