Operação de risco na Nova Zelândia

Tamanho do texto

Os riscos de uma nova erupção na Ilha Branca da Nova Zelândia comprometem os planos da polícia, que vai tentar esta sexta-feira recuperar os corpos dos oito turistas que foram atingidos pelo vulcão

Os cientistas indicam que há entre 50 a 60% de probabilidade de uma nova erupção nas próximas 24 horas.

O número de mortos subiu para 16 depois da morte de duas pessoas que estavam internadas. No hospital continuam 28 sobreviventes, a maioria com queimaduras em mais de 70% do corpo.

Com cerca de 321 metros de altura, o Whakaari é um dos vulcões mais ativos da Nova Zelândia e uma atração turística do país.

As autoridades neozelandesas vão abrir uma investigação para perceber se houve responsabilidade dos operadores turísticos.