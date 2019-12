Pedro Sánchez recebe aprovação do Rei de Espanha

O Rei de Espanha indicou Pedro Sánchez como candidato a chefe do próximo Governo. A decisão foi anunciada pela presidente do parlamento, Meritxell Batet, depois de Filipe VI ter reunido com os líderes políticos do país.

Sánchez, que venceu as eleições no dia 10 de novembro, aceitou a missão de tentar formar um novo executivo apesar de ainda não ter os apoios necessários para ser investido pelo parlamento.

Os socialistas já têm um pré-acordo de governo com o Unidas Podemos mas precisam que a Esquerda Republicana da Catalunha se abstenha na votação de investidura.

O PSOE vai continuar a ronda de consultas. Quando Pedro Sánchez acreditar que tem o apoio necessário, será marcada uma data para a tomada de posse do novo governo.