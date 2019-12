Reino Unido em suspense

Já são consideradas as eleições mais importantes da atual geração no Reino Unido.

Esta quinta-feira cerca de 46 milhões de eleitores vão escolher o novo Parlamento e o primeiro-ministro. As eleições gerais acontecem a cada cinco anos mas esta será a terceira desde 2015.

O escrutínio, que deveria acontecer apenas em 2022, é mais uma tentativa de acabar com o impasse por causa do Brexit. Há vários cenários possíveis, desde uma saída da União Europeia antes do novo prazo, 31 de janeiro, até uma nova extensão. Tudo depende dos votos dos conservadores e trabalhistas.

Durante os últimos meses, as sondagens apontaram para uma vitória do Partido Conservador com maioria absoluta, mas os estudos mais recentes admitem a possibilidade de um parlamento dividido, uma situação que pode trazer muitos problemas na futura formação do governo.

Espera-se que os resultados finais sejam anunciados na madrugada desta sexta-feira.