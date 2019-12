Argélia tem novo presidente

Tamanho do texto

A Argélia tem um novo presidente. Abdelmadjid Tebboune venceu as eleições, com 58% dos votos, como anunciou a Autoridade Nacional de Eleições.

Tebboune foi antigo ministro e chefe de Governo do presidente deposto Abdelaziz Bouteflika.

As presidenciais ficaram marcadas por uma abstenção recorde: cerca de 41%.

O Movimento Hirak, que levou à demissão de Bouteflika, considerou o escrutínio uma farsa eleitoral que pretende manter no poder aqueles que controlam a política desde que Bouteflika foi nomeado presidente há 20 anos. E apelou ao boicote eleitoral.

E a eleição de Tebboune não parece parar a contestação nas ruas. Esta deve ser a 43a sexta-feira consecutiva de protestos desde o início do movimento de contestação ao regime, que começou a 22 de fevereiro.

Tebounne abandonou o cargo de primeiro-ministro em agosto de 2017, por se ter envolvido num conflito com diversos homens de negócios próximos do todo-poderoso irmão do Presidente.