COP25 prolongada por mais um dia

A COP25 voltou a reunir-se este sábado, mesmo se este dia suplementar não estava no programa. A falta de um acordo entre os cerca de 200 países que participam nesta cimeira sobre o clima fez com que se introduzisse um dia suplementar de debates. A presidência chilena propôs um novo documento com o balanço da cimeira, que vai ser discutido e deverá ser aprovado.

"Estamos aqui e vamos lutar. O mundo está a ver-nos. Preciso de chegar a casa e olhar os meus filhos nos olhos, tendo conseguido resultados que assegurem o futuro deles e de todos os nossos filhos", disse a representante das Ilhas Marshall, Tina Stege.

Países como o Brasil e a Arábia Saudita mostraram reticências em relação ao documento, enquanto a União Europeia pede mais ambição.

O principal desentendimento tem a ver com a menção ao artigo 6 do acordo de Paris, sobre a regulação do mercado de emissões de carbono.