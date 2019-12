Erupção na Nova Zelândia já fez 15 mortos

Tamanho do texto

Estão já confirmadas 15 vítimas mortais da erupção do vulcão de White Island, na Nova Zelândia, com a morte de mais uma pessoa no hospital. Cerca de vinte pessoas continuam hospitalizadas na Nova Zelândia e na vizinha Austrália, pelo que o balanço pode vir a piorar.

Entretanto, a polícia suspendeu as buscas em terra, mas os mergulhadores continuam à procura de corpos.

"Sabemos que o tempo é essencial, mas a realidade é que recuperámos já os seis corpos mais fáceis de recuperar. Temos mais trabalho pela frente. Temos de recuperar mais dois corpos", disse o vice-comissário Mike Clement, da polícia neozelandesa.

Entre as 47 pessoas na ilha no momento da erupção, havia turistas australianos, chineses, norte-americanos, alemães e de outras nacionalidades.

Susanna Oliver era professora de uma das vítimas mortais: "Pensamos em todos eles, mas isto é algo desesperante. Pensamos sempre que temos tempo de nos despedir, mas infelizmente não tive tempo de me despedir do meu aluno", disse.

As críticas estão apontadas às autoridades locais, por terem deixado turistas entrar na ilha, sendo que a atividade sísmica dos dias anteriores à erupção foi um alerta para a tragédia que acabou por acontecer. Os mergulhadores já viram um dos dois corpos que falta encontrar, mas ainda não foi possível resgatá-lo.