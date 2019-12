Envolta em fumo, Sydney manifesta-se pelo clima

Tamanho do texto

Com a cidade de Sydney coberta por fumo nestes últimos dias, por culpa dos incêndios florestais, a ONG Extinction Rebellion escolheu a maior cidade da Austrália para um protesto contra as alterações climáticas. Dezenas de pessoas juntaram-se frente à ópera para pedir medidas urgentes contra o aquecimento global. A Austrália é o continente mais seco do planeta, depois da Antártida.

"Deveríamos sair à rua todos os dias, porque vivemos num estado de emergência. Estou preocupada com o futuro de todos nós, sobretudo daqueles que têm filhos. Estamos a deixar-lhes este mundo terrível", diz uma manifestante.

Não temos outra escolha. Vimos o ar nas últimas semanas. São condições sem precedente. E não é só a Austrália. É a Indonésia, a Amazónia... acontece também no Ártico. A Terra está em chamas. Se não acordarmos agora, vamos perdê-la.

Durante o início da semana, a cidade esteve envolta em fumo, devido ao agravamento dos incêndios que consomem uma grande parte da floresta do Estado de Nova Gales do Sul. Em certos lugares, o nível de fumo chegou a ser onze vezes superior ao considerado perigoso.