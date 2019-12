Maior operação de evacuação desde a guerra

Tamanho do texto

Cerca de 54.000 pessoas foram retiradas da cidade de Brindisi, no sul de Itália, este domingo, enquanto especialistas desarmavam uma bomba da Segunda Guerra Mundial que foi encontrada, por acaso, no mês passado, quando se faziam obras num cinema.

Terá sido, e de acordo com os meios de comunicação locais, a maior operação de evacuação, desde o final da guerra, no país, ou seja, mais de 60 por cento dos moradores da cidade foram obrigados a abandonar as suas casas.

O aeroporto da cidade, a estação de comboios, dois hospitais e um estabelecimento prisional foram encerrados e evacuados como parte da operação.

A bomba, de origem britânica, que se acredita ter sido lançada sobre a cidade em 1941, tem um metro de comprimento e pesa 200 kg.