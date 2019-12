Miss Mundo vem da Jamaica

Vem da Jamaica, tem 23 anos e chama-se Toni-Ann Singh. Foi eleita a mulher mais bonita do mundo, pelo menos de acordo com os gostos do júri do concurso Miss Mundo 2019. Estudou na Universidade da Florida, diz que a beleza é o menos importante e tem uma resposta pronta para quem considera estes concursos sexistas: "As mulheres devem fazer aquilo que quiserem. Se gostam de usar um lindo vestido de noite e subir ao palco para defender algo importante para o vosso país, força. Se não, tudo bem na mesma", disse.

Toni-Ann Singh quer agora usar o título para defender uma vida melhor para as mulheres e para as crianças. No concurso foram atribuídos também prémios continentais: Elis Miele Coelho, miss Brasil, foi eleita miss Américas e a miss Europa é a francesa Ophely Mezino.