Investigadores colombianos exumam corpos de civis alegadamente executados

Investigadores colombianos começaram a exumar dezenas de corpos enterrados numa vala comum onde, de acordo com uma fonte militar, existem "mais de 50 civis" executados por soldados. Civis que os militares terão identificado como rebeldes mortos em combate, para inflacionar as estatísticas das mortes de guerrilheiros das FARC, de forma a obter pagamentos extra , férias e outros benefícios.

Esta é a primeira exumação em massa conduzida pelo Tribunal Especial para a Paz, que resultou do histórico acordo que terminou com mais de cinco décadas de conflito entre as guerrilhas de esquerda, o Estado e grupos paramilitares

Os cientistas forenses já recuperaram os restos mortais de sete das pessoas enterradas no cemitério de Las Mercedes, a mais de 170 quilómetros de Medellín.