Vestager alerta para enorme fatura energética da internet

A vice-presidente da Comissão Europeia Margrethe Vestager alerta para o enorme consumo energético associado à utilização da internet.

Vestager lançou o alerta numa entrevista a uma publicação alemã, no contexto dos esforços do executivo comunitário no combate às alterações climáticas.

A responsável europeia destacou em particular as plataformas de streaming.

Segundo um estudo encomendado pela fornecedora alemã Eon, plataformas como a Netflix, Amazon Prime, Google e YouTube consomem cerca de 200 mil milhões de kilowatts por hora em todo o mundo. Em 2018, os quatro gigantes da internet terão consumido cerca de 58 por cento do total de eletricidade usado para a internet.

Para Vestager, a luta contra as mudanças climáticas não pode ser vencida sem soluções digitais, que passam por uma "melhoria da eficiência energética".

E com a chegada da 5G nas comunicações móveis, a preocupação é crescente, já que se espera que a introdução da quinta geração aumente, por si só, o consumo de eletricidade em 3,8 terawatts por hora até 2025.