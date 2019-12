Depressão 'Elsa' faz dois mortos e provoca caos em Portugal

A depressão Elsa atingiu Portugal em força esta quinta-feira com muita chuva e ventos fortes, que provocaram a queda de árvores, o corte de estradas, o cancelamento de voos e ligações marítimas.

Além dos prejuízos significativos, o mau tempo foi já responsável pela morte de pelo menos duas pessoas. Nove distritos - Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo - foram ainda colocados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em alerta vermelho.

Diversas infraestruturas, como o museu MAAT, em Lisboa, ou a Casa da Arquitetura, em Matosinhos, ficaram danificadas e vão ficar encerradas nos próximos dias para avaliação e reparação dos danos.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, já se registaram cerca de 3.000 ocorrências. As autoridades adiantaram também o risco de cinco rios poderem exceder o limite de caudal e provocarem novas inundações.

A rede elétrica foi também fortemente afetada, deixando várias localidades sem energia. De acordo com o comunicado da EDP Distribuição divulgado ao final da tarde, "face ao agravamento das condições atmosféricas (...), [a empresa] reforçou as suas equipas operacionais no terreno, encontrando-se, neste momento, cerca de 1.200 operacionais com o apoio de 700 viaturas a realizar os trabalhos de reposição do fornecimento de energia elétrica, debaixo de condições meteorológicas adversas, em particular fortes rajadas de vento e chuvas intensas".

Os efeitos da Elsa devem abrandar na sexta-feira, mas no sábado o país será afetado pela depressão Fabien, que deverá ter um impacto menor no território, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento.

Em comunicado, o IPMA explicou que os efeitos desta nova depressão irão fazer-se sentir a partir da manhã de sábado, “com períodos de chuva forte nas regiões do Norte e Centro”.

“Prevê-se que a agitação marítima seja mais forte no litoral norte do que a que foi gerada pela depressão Elsa, sendo menos forte no restante litoral oeste e com impacto reduzido no litoral sul”, acrescenta a mesma nota.