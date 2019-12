Mega operação conta a Ndrangheta: 330 pessoas detidas

Tamanho do texto

A justiça italiana não dá tréguas à ndrangheta, a máfia calabresa.

Esta noite, os carabinieri de Ros, sob o comando provincial de Vibo Valentia desencadearam uma mega operação que já levou à detenção de 330 pessoas.

Segundo o procurador de Catanzaro, é a maior operação desde o célebre grande julgamento de Palermo, em 1986.

A operação levou à dissolução de todas as organizações da ndrangheta que operam na região de Vibo Vlentia, na Calábria.

As investigações que levaram a esta operação policial decorreram ao longo de vários anos, por toda a Itália, do Piemonte à Apúlia, passando pela Sicília e por toda a região central do país.

Houve também detenções na Alemanha, Suíça e Bulgária.

Entre os detidos há um ex-deputado do partido Força Itália), de Silvio Berlusconi, o presidente da Associação Nacional dos Comuns Italianos na Calábria e um ex-comandante dos carabinieri da Calábria, agora comandante da província de Teramo.

Na operação foram apreendidos e bens no valor de 15 milhões de euros, para além de inúmeras armas.