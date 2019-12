Temperatura média da Austrália volta a bater recorde

Pelo segundo dia consecutivo, a temperatura média da Austrália bateu recordes. Na quarta-feira, atingiu o valor mais alto desde que há registo: 41,9 graus celsius.

Numa praia de Melbourne, as pessoas queixam-se do calor extremo. Uma mulher diz que "o sol queima muito mais" e "que é muito mais intenso" aqui, talvez "por causa do famoso buraco do ozono".

Outra cidadã lembra que "à medida que a temperatura aumenta, os bosques e as matas da Austrália secam". E diz que "há tantas evidências da relação entre as alterações climáticas e a subida das temperaturas, que o Governo não pode refutar isso"

Prevê-se que as temperaturas continuem muito altas até ao fim de semana, o que cria "um risco catastrófico de incêndio". Isto num país onde os fogos já queimaram três milhões de hectares de florestas e destruíram 700 casas.