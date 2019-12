Croácia escolhe novo presidente

Tamanho do texto

A Croácia vai a eleições este fim-de-semana, a poucos dias de assumir pela primeira vez a presidência da União Europeia.

A presidente em exercício Kolinda Grabar Kitarovic candidata-se a um segundo mandato.

Na corrida está o candidato da oposição de esquerda, o antigo primeiro-ministro, Zoran Milanovic.

Igualmente na corrida está o candidato da oposição de direita, Miroslav Skoro, entre oito outros nomes.

As sondagens não dão um vencedor claro e analistas políticos acreditam que o país terá que ir a uma segunda volta no dia 5 de janeiro.

Caberá assim à Croácia o desafio de presidir à saída do Reino Unido da União Europeia assim como de recuperar as negociações com vista ao alargamento da UE aos Balcãs Ocidentais.

De recordar que recentemente a França bloqueou o acesso da Macedónia do Norte e da Albânia.

A Croácia, por seu turno, espera aderir em breve à zona Schengen asim como introduzir a moeda única.